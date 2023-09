Lazio-Monza, non decolla la vendita dei biglietti: prezzi troppo alti per assistere alla partita dell’Olimpico

Come riportato dal Messaggero al momento non decolla la vendita dei biglietti per Lazio-Monza (raggiunta quota 4 mila).

La motivazione principale sarebbe riconducibile ai prezzi elevati che hanno scatenato diverse lamentele.