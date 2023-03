Lazio, scende in campo la moglie di Lotito: nuove regole a Formello. Il ruolo della dottoressa Cristina Mezzaroma

Come riporta Il Messaggero Lotito ha deciso di tirare fuori un altro jolly per fissare ulteriori regole e mettere tutti al loro posto: da ieri è scesa in campo la moglie, la dottoressa Cristina Mezzaroma, che d’ora in avanti manterrà fissa la sua presenza per monitorare l’organizzazione i ruoli nel centro sportivo.

Se il patron è più impegnato al Senato, è sempre più radicata – anche con il dg Enrico – la famiglia Lotito nell’organigramma della Lazio.