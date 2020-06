Lazio, A. Moggi: «Proposi Ronaldo a Cragnotti, poi arrivò Muzzi…»

Lazio, Alessandro Moggi ha raccontato della volta in cui propose Cristiano Ronaldo a Cragnotti, ma il Presidente…

Il calcio come Sliding Doors. Possibilità che si incrociano e destini che cambiano. Come quello di Cristiano Ronaldo, con il giocatore che avrebbe potuto fare le fortune della Lazio, come svelato dall’agente Alessandro Moggi. A Il Foglio Sportivo, infatti, l’operatore di mercato ha rivelato:

«Nel 2003 offrii un giovane Cristiano Ronaldo alla Lazio, ma il presidente Cragnotti, per me uno dei più straordinari, mi rispose letteralmente ‘Nun me rompete er c…. co’ questo e portatemi Ronaldo, quello vero’. La storia poi la conosciamo, CR7 andò allo United e fece le fortune di Ferguson, il Fenomeno andò a Madrid, e i biancocelesti presero Muzzi dall’Udinese».