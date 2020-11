Lazio, mister Inzaghi si allena con la squadra VIDEO

Lazio, allenamento inedito a Formello: tra i giocatori, un inedito Inzaghi con fratino addosso e scarpini ai piedi

La linea della panchina sempre troppo stretta, il pareggio contro la Juventus nato da una sua intuizione, le corse per abbracciare i suoi ragazzi: Inzaghi è, sì, l’allenatore della Lazio ma è anche parte integrante del gruppo. Una sorta di primus inter pares, che coordina e sceglie, ma non sa risparmiarsi neppure in allenamento.

Così oggi scarpini ai piedi, fratino addosso e via a correre e scattare con il gruppo e l’entusiasmo di chi allena la squadra che tifa. La Lazio.