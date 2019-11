Lazio, Mirra: «Puoi giocartela con tutti, ma con mentalità»

Lazio, parla Vincenzo Mirra in vista della partita contro il Sassuolo.

La Lazio riparte domenica dal Sassuolo. Ricomincia la propria corsa, servirà farlo nel migliore dei modi. Ai microfoni di Lazio Style Radio, l’ex biancoceleste Vincenzo Mirra ha detto la sua sua sul momento vissuto dalla squadra d’Inzaghi: «Quando è in palla e in condizione, la Lazio è una squadra capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Inzaghi sta dando calma a tutto l’ambiente: c’è tanto del tecnico in questa squadra. Luis Alberto sta vivendo la sua migliore stagione, è fluido con il pallone tra i piedi, rende semplici e naturali anche le giocate più complicate, sta trovando il suo miglior momento, non lo conosco ma mi dà l’impressione di essere felice e sereno anche fuori dal campo».

«Una squadra che vuole raggiungere determinati obiettivi, come la qualificazione alla prossima Champions League, non deve più commettere determinati tipi di errori: la squadra deve crescere ed imparare a riattaccare subito la spina. Domenica andrà in casa del Sassuolo, squadra capace di segnare tre gol a tutte le squadre. I neroverdi non andranno sottovalutati. Se si sbagliasse l’approccio, sottovalutando l’avversario, significherebbe che la Lazio non sia ancora pronta per la Champions».