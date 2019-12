Lazio, Mirra: «Contro il Rennes turnover totale. Cagliari? Gara insidiosa»

Lazio, l’ex difensore biancoceleste Mirra ha detto la sua in merito ai prossimi impegni che attendono la squadra di Inzaghi

Prima il Rennes, poi il Cagliari. Questi i due impegni della Lazio per questa settimana, quelle che precede quella della Supercoppa. L’ex biancoceleste Mirra è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per dire la sua in merito.

«Contro la Juventus abbiamo visto una grande Lazio: questa squadra deve dare prova di maturità. Dopo le iniziali sconfitte, soprattutto con la SPAL, i biancocelesti hanno comunque dimostrato di essere sulla strada giusta. La vittoria di sabato aiuta ad acquisire maggiori certezze: ora la Prima Squadra della Capitale sarà chiamata e sfide ancor più dure, dal punto di vista mentale ancor più che dal lato tecnico».

«Per la gara contro il Rennais opterei per un turnover integrale, perché è anche giusto dare spazio a chi finora ha avuto meno modo di mettersi in mostra. Parlando realisticamente, la qualificazione è appesa ad un filo. A pesare è soprattutto il viaggio, con l’aggiunta del non mancato allenamento in vista del Cagliari. La gara della Sardegna Arena, dal canto suo, è ricca di insidie: i rossoblù stanno dimostrando tenacia. Ciò significa che l’undici di Maran concede molto, ma resta concentrata sulla gara per gli interi 90 minuti».