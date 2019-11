Lazio, Mirabelli: «Milinkovic è destinato ad andare in un grande club»

Lazio, l’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli parla di Milinkovic ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

Con un terzo posto in classifica in solitaria, la Lazio sta facendo grandi cose soprattutto grazie alle prestazione dei singoli. Tra questi c’è Sergej Milinkovic che non ha ancora espresso il suo potenziale. A parlare del serbo c’è Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, che dice la sua a Tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole:

«Secondo me è destinato ad andare in un grande club. Non che la Lazio non lo sia, però è capace che, per i soldi che vuole Lotito, debba avvicinarsi un club come il Manchester, il Chelsea, il PSG. Come può essercene uno in Italia. Sarà destinato ad andare via.»

