Lazio, chance per Minala e Djavan Anderson in biancoceleste

Lazio, Minala e Djavan Anderson sono stati inseriti nella lista dei 25 giocatori del campionato: un nuovo inizio in biancoceleste

Tanto peregrinare, prima di ritrovare la maglia della Lazio. Minala e Djavan Anderson: da fuori rosa a nuove possibilità. I due giocatori – come riporta il Corriere dello Sport – sono stati inseriti nella lista dei 25 giocatori per la Serie A, a disposizione di Inzaghi per il campionato.

Due jolly ancora in cerca della loro dimensione, entrambi cercheranno di ritagliarsi un ruolo tra le gerarchie del mister dopo la chance concessa loro contro la Cremonese.

Insomma, un nuovo inizio da sfruttare al meglio: stavolta potrebbe essere davvero l’ultima possibilità.