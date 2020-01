Lazio, Minala e Djavan Anderson nella lista provvisoria della Serie A

Lazio, i due giovani Joseph Minala e Djavan Anderson inseriti nella lista provvisoria della Serie A secondo il sito della Lega

Novità in casa Lazio per questo 2020, soprattutto nella lista dei calciatori utilizzabili in Serie A, visto che in Coppa Italia ogni tesserato può essere schierato senza vincoli. Secondo il sito della Lega, la Lazio ha inserito nella sua rosa anche Joseph Minala e Djavan Anderson dopo i minuti giocati durante gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese. La lista ufficiale deve essere composta ogni anno da almeno quattro giocatori cresciuti nel vivaio della società, altri quattro che sono cresciuti in Italia e gli altri diciassette che posso essere registrati liberamente con riferimento alla normativa extracomunitaria. Senza vincoli invece possono essere usati gli Under 22. La lista dei nomi è ufficiale dopo la sessione di mercato estiva e può essere modificata solo durante il mese di gennaio. Alla fine dell’estate la Lazio aveva deciso di inserire solo 24 giocatori, lasciando vuoto un posto fra quelli cresciuti nel vivaio: ora è Joseph Minala a prendere quel posto. L’occasione per Djavan Anderson c’è stata grazie alla cessione di Durmisi al Nizza che ha lasciato un posto vacante nel gruppo dei 17.