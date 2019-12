Lazio, Mimun: «Importante rinforzare la panchina a gennaio»

Lazio, le parole di Clemente Mimun, noto giornalista e tifoso biancoceleste, sul possibile mercato di gennaio

Una Lazio al terzo posto a sole tre lunghezze dal primo posto occupato da Juventus e Inter. L’obiettivo dichiarato però è la Champions, per questo dovranno lottare in primis i biancocelesti. Clemente Mimun ha detto la sua in merito al mercato di riparazione di gennaio.

«Il mercato di riparazione generalmente non offre occasioni clamorose,ma Igli Tare sa dove e cosa pescare. Sarebbe importante rinforzare la panchina della Lazio,anche con qualche giocatore d’esperienza.Cosi’ potremmo provare davvero ad arrivare in zona Champions».

