Lazio, Milinkovic: «Mi dispiace, sono arrabbiato» FOTO

Lazio, amara sconfitta quella di ieri a Napoli. Dopo il post di Ciro Immobile sono arrivate anche le parole di Milinkovic

La sconfitta di ieri contro il Napoli ha lasciato molta amarezza in casa Lazio. Un match in cui la squadra di Inzaghi non ha sfigurato ma non è riuscita a riprendere la partita e alla fine è stata eliminata dalla Coppa Italia. Dopo le parole di Immobile, oggi sono arrivate anche quelle del Sergente.

«Ce l’abbiamo messa tutta… Mi dispiace. Oggi sono arrabbiato».