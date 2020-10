Lazio, Milinkovic scatto Champions

Il serbo ieri è tornato ad allenarsi: verrà valutato in vista della sfida di Champions con il Bruges.

Milinkovic in ripresa, può giocare mercoledì. Strakosha out, Reina confermato. Leiva e Marusic recuperabili. Escalante ristirato (è il timore in attesa dei test di domani). Inzaghi vivrà l’antivigilia Champions aspettando notizie dai medici. Su Sergej ha iniziato a fare bei pensieri ieri mattina, quando l’ha visto correre (anche se a parte), palleggiare, dribblare i cinesini e calciare. Il Sergente ha saltato il Bologna, vuole esserci in Champions. Così si legge sull’edizione romana odierna de Il Corriere dello Sport.