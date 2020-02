Lazio, Milinkovic: l’obiettivo è segnare la prima rete in trasferta

Lazio, uno degli obiettivi di domani del Sergente è quello di sbloccarsi anche in trasferta dopo aver segnato reti importanti all’Olimpico

Quasi tutto pronto in vista del match di domani tra Lazio e Genoa. La squadra di Inzaghi scenderà in campo alle 12:30 a Marassi per una sfida che sarà importantissima per il prosegui del cammino in campionato.

Un campo difficile quello dei liguri dove i biancocelesti hanno vinto l’ultima volta nel 2017 e dove, soprattutto, Milinkovic non ha mai segnato. Come riporta il Corriere dello Sport infatti il serbo, che sta disputando una stagione brillante, non ha ancora messo la sua firma in trasferta. Fino ad ora sono cinque le reti segnate: quattro in campionato e una in Europa League, tutte però tra le mura dell’Olimpico. Chissà che domani il Sergente non riesca a sbloccarsi sfatando così un altro tabù.