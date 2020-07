Milinkovic con un post su Instagram cerca di tenere alto il morale in casa Lazio dopo la debacle di Lecce.

«Per rialzarci c’è bisogno di tutti. Testa alta e restiamo uniti» Firmato «Sergente». Sergej Milinkovic Savic cerca di tenere su il morale in casa Lazio all’indomani della sconfitta contro il Lecce per 2-1 al Via del Mare. Il serbo, escluso dalla formazione dei titolari, è entrato a gara in corso, sfiorando il gol nel finale e oggi con un post su Instagram esprime il suo stato d’animo.