Lazio, Milinkovic è un maratoneta: è il biancoceleste con più km percorsi

Lazio, Milinkovic-Savic è il calciatore che ha percorso più chilometri dall’inizio del campionato: ecco il dato

Non si ferma mai Milinkovic-Savic. Se è vero che la posizione più arretrata lo sacrifica in fatto di gol, quattro reti realizzate fin qui in questa stagione, è pur vero che a trarne giovamento è stato proprio il gioco della Lazio.

Il serbo, tra l’altro, è il giocatore biancoceleste ad aver percorso più chilometri: ben 272,9. Come riporta il Corriere dello Sport di 25 gare giocate in questa stagione in 13 è stato il giocatore con più km percorsi, in due occasioni è stato il secondo e e in altre due terzo.