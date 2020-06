Lazio, Milinkovic: «Col ginocchio rotto segno così» VIDEO

Il centrocampista della Lazio mostra su Instagram il gol in acrobazia di oggi nonostante i problemi precedenti al ginocchio

Milinkovic ha tenuto in apprensione tutti i tifosi della Lazio in questi giorni per via di un problema al ginocchio avvenuto nei giorni scorsi. Il Sergente ha saltato alcune sedute, ma ieri è tornato in campo senza problemi.

Oggi, durante la partitella conclusiva, ha segnato un gol in acrobazia ed ha voluto mostrare a tutti le sue capacità postando il video su Instagram. Il centrocampista biancoceleste ha scritto: «Col ginocchio rotto segno così». Il numero 21 è tornato in forma smagliante ed è pronto a lasciare il segno in questo finale di stagione.