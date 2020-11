Lazio, Immobile risponde a Milinkovic: «Torna presto, ci manchi»

La Lazio è impegnata sul campo del Crotone, Milinkovic supporta la squadra, ma soprattutto Immobile, dal divano di casa

Milinkovic è costretto in casa a causa del Covid, ma il suo cuore non può che essere con la Lazio. La squadra di Inzaghi, impegnata sull’insidiosissimo campo del Crotone, è passata in vantaggio grazie alla rete di Ciro Immobile, zittendo così tutti i detrattori. Il Sergente, ovviamente, non ha potuto evitare di elogiarlo con una storia su Instagram: «Andiamo bomber!».

Pronta la risposta del numero 17: «Ci manchi Sergente, torna presto».