Lazio, Milinkovic e l’allenamento: «Mettetemi sulla schiena un carro armato!» -FT

Lazio, tutta la carica del Sergente Milinkovic-Savic che oggi è tornato in campo ad allenarsi dopo due mesi di stop

I giocatori della Lazio, così come quelli di tutte le altre squadre sono tornati finalmente in campo. Da soli certo ma dopo due mesi di stop anche solo riassaggiare il campo da gioco è motivo di grande euforia.

Da sempre in casa Lazio si contavano i giorni per riprendere e uno dei più motivati è sicuramente Milinkovic-Savic che su Instagram ha scritto: «Mettetemi un carro armato sulla schiena non questa roba qua!». Il Sergente è decisamente tornato alla grande.