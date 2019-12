Lazio, Milinkovic secondo in Serie A per duelli aerei vinti

Lazio, Milinkovic secondo in Serie A nella classifica dei duelli aerei vinti: meglio di lui solo Rrahmani.

Una nuova veste, quella di Milinkovic. Meno offensiva, più arretrata. Meno sotto ai riflettori, ma di estrema utilità per il gioco di Inzaghi. E’ quanto viene messo in luce anche dalla statistica sui duelli aerei vinti in Serie A.

Nella particolare classifica che prende in esame i contrasti aerei, infatti, Milinkovic è secondo: ne ha conquistati 49 in 13 giornate. Meglio di lui solo Amir Rrahmani (50), difensore centrale del Verona. Anche Dzeko (47) e Lukaku (45) sono presenti in questa classifica, sebbene svolgendo compiti diversi da quelli del gigante serbo.