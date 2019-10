Lazio, Milinkovic da record!

Milinkovic è il centrocampista più giovane ad aver segnato più gol in Serie A: 23 reti in 131 presenze. Nessuno ha fatto meglio

Ventiquattro anni, 131 presenze e 23 gol. Sono questi i numeri che fanno di Milinkovic Savic un calciatore da record. Il giocatore della Lazio, infatti, è il centrocampista più giovane ad aver siglato il maggior numero di reti in Serie A. A riportare questi numeri è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, dove viene anche ricordato come i colleghi di reparto siano lontani dalle prestazioni del Sergente. Barella, ad esempio, in 106 presenze ha bucato la rete 6 volte; Sensi 8 in 67.

Dopo le tentazioni del mercato estivo, la Lazio si tiene stretta il suo giovane bomber.