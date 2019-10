Lazio, Caicedo ha rinnovato: oggi l’ufficialità

Caicedo ha firmato il rinnovo del contratto. Il giocatore si è legato alla Lazio fino al 2022, guadagnerà 2 milioni di euro più bonus

C’è ancora la Lazio per Felipe Caicedo: il giocatore ha messo nero su bianco la volontà di rimanere in biancoceleste fino al 2022. Il rinnovo del contratto prevede anche un leggero ritocco dell’ingaggio: l’attaccante – come riportato dal Corriere dello Sport – percepirà infatti 2 milioni più bonus, rispetto all’attuale ingaggio di 1,8. L’ufficialità della notizia potrebbe arrivare già oggi.

L’ecuadoriano ha così allontanato definitivamente le tentazioni arabe e cinesi: Caicedo sarà ancora un giocatore della Lazio.