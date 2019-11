Lazio, Milinkovic e la corsa più bella sotto la Nord – VIDEO

Lazio, Sergej Milinkovic ripercorre l’ascesa per la vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta in un video sul profilo Twitter della società

15 maggio 2019: Sergej Milikovic e Joaquin Correa decidono le sorti della finale di Coppa Italia. Il sergente, partito dalla panchina, segna il gol dell’1-0 con un colpo di testa che è già storia. In un video sul profilo Twitter della Lazio, il serbo ricorda emozionato quella serata:

«Ho fatto quel salto lì con il colpo di testa e ho cominciato a correre e se la Curva Nord fosse stata aperta, sarei arrivato fino a Ponte Milvio. Dovevamo portare a casa un grande trofeo dopo un anno non positivo. A Milano mi sono fatto male ma per la finale volevo essere lì e sentire l’atmosfera che avrebbero creato i nostri tifosi. Quando il mister mi ha chiamato per riscaldarmi, sono entrato e dopo due minuti ho fatto un gol che non dimenticherò mai. El Tucu ha pensato a confermare la vittoria e andare a casa tranquilli con la Coppa Italia.»

