Lazio, Milinkovic-Immobile-Correa tridente d’oro in Europa

Lazio, mister Inzaghi può contare sul suo tridente d’oro in Europa: nessuno come Milinkovic-Immobile-Correa

Un attacco che va a gonfie vele quello della Lazio. La squadra di mister Inzaghi è una vera e propria macchina da gol e dopo solo 12 gare i segni sono già 22. Come riporta Sky Sport, riprendendo i dati da Transfermarkt, il tridente Immobile-Correa-Milinkovic è il più prolifico in Europa.

Nessuno ha fatto meglio dei biancocelesti: 14 reti per Immobile, 6 per Correa e 2 per Milinkovic. Sul secondo gradino del podio si posizionano Bayern Monaco e Manchester City a 21., a chiudere il Chelsea.