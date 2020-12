Lazio, Milinkovic: «Torniamo a casa col sorriso. Potevamo fare un altro gol»

La Lazio guadagna solo un punto sul campo del Borussia Dortmund, alla radio ufficiale ecco le parole di Milinkovic

La Lazio guadagna un solo punto contro il Borussia Dortmund, rimandando di fatto il passaggio del girone alla prossima giornata. Ai microfoni della radio ufficiale, ecco le parole di Milinkovic:

«Secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, abbiamo avuto occasioni e iniziato a giocare, poi Ciro ha fatto gol su rigore. Con un punto andiamo tutti felici a casa. Il gol ci ha aiutato, eravamo in un buon momento, potevamo farne un altro ma torniamo con un sorriso. Rammarico per il recupero? Sì, però come detto, siamo contenti. Cerchiamo di fare l’ultima bene».