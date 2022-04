Lazio, tre ko stagionali con il Milan: non accadeva da quasi 10 anni

La Lazio ha perso tutte e tre le partite in stagione contro il Milan. Un qualcosa che non succedeva da quasi dieci anni

I rossoneri, come riportato da Opta, hanno battuto tre volte la squadra biancoceleste anche in Coppa Italia oltre a due match in campionato. Questo non accadeva nel corso di una singola stagione dal 2004/2005.