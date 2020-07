Lazio-Milan, Radu aggancia Negro per numero di presenze

Il difensore romeno, scendendo in campo contro il Milan, ha collezionato la 376esima presenza con la maglia della Lazio.

Allo scoccare del primo minuto di gioco dell’anticipo serale tra Lazio e Milan, sfida valevole per la 30a giornata di Serie A, Stefan Radu ha collezionato la presenza numero 376. Un traguardo notevole che consente al difensore romeno di agganciare Paolo Negro al terzo posto nella classifica all-time dei più presenti in maglia biancoceleste. Primo in assoluto Giuseppe Favalli (401), seguito da Pino Wilson (394)