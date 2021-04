Lazio Milan, la probabile formazione dei rossoneri. Spazio a Mandzukic

La probabile formazione del Milan che affronterà la Lazio. In assenza di Ibra, Pioli lancia Mandzukic dal primo minuto

Il Milan parte alla volta di Roma per affrontare la Lazio, ma senza una pedina importante: Ibrahimovic infatti, fresco di rinnovo, non farà parte della spedizione. Lo svedese non ha recuperato dall’infortunio, al contrario di Theo Hernandez che invece si candida per un posto da laterale basso di sinistra. Reparto difensivo che sarà completato da Calabria a destra, con la coppia Kjaer-Tomori ad agire centralmente.

Davanti alla difesa spazio a Kessie e Bennacer, batteria di trequartisti composta da Saelemakers, Calhanoglu e Rebic. Davanti la sorpresa è Mario Mandzukic. Capitano sarà Donnarumma, Romagnoli destinato ancora alla panchina.