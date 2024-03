Lotito a Sky Sport: «Il sistema non è credibile, vogliamo il rispetto delle regole» Le parole del presidente biancoceleste

Le parole di Claudio Lotito ai microfoni di Sky Sport dopo Lazio Milan. Ecco cosa ha detto il Presidente dei biancocelesti:

EPISODI «Chi è addetto a prendere decisioni deve rendere il sistema credibile, anche sul piano del merito sportivo, la Lazio porrà queste situazioni in situazioni in sede preposte, nelle istituzioni giuste per far sì che vengano giudicate in maniera oggettiva»

LAVORO ROCCHI «Io non faccio valutazioni sugli arbitri, io ho dato delle indicazioni precise, nel momento in cui vengono meno certi principi, è chiaro che viene considerata la competizione non conforme»

PROGETTO «Il progetto della Lazio è chiaro, io vedo anche il comportamento della squadra anche in base a quello che è stato espresso in campo. Noi non valutiamo solo il momento, ma anche le aspettative, vediamo che succederà in Champions, la squadra ha dimostrato oggi di essere in salute»

RISPETTO DELLE REGOLE – «Lasci perdere le cause, io penso di fare quello che farebbe qualsiasi cittadino quando le regole non vengono rispettate, altrimenti saremmo in un anarchia, vogliamo il rispetto delle regole in egual modo per tutti»