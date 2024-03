Pioli a DAZN: «Espulsione Pellegrini? Pulisic è stato correttissimo» Le parole del tecnico del Milan nel post gara

Intervistato ai microfoni di Dazn, Stefano Pioli, ha parlato nel post gara di Lazio Milan:

CHE PARTITA E’ STATA – «Nervosa, fallosa. Nel primo tempo abbiamo avuto poco ritmo, dovevamo avere più velocità nel giro palla e profondità. È stata una partita equilibrata, nel secondo tempo siamo partiti meglio e abbiamo sfruttato gli episodi della Lazio».





SARRI SULL’ESPULSIONE DI PELLEGRINI – «Lui mi ha detto la palla stava per uscire, ma l’arbitro non ha fischiato come regolamento prevede quando un giocatore viene colpito in testa. Pulisic è correttissimo, ha fatto la sua giocata. Non vedo perché dovevamo fermarci lì»

