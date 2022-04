La Lazio inizia la settimana di avvicinamento al Milan: Sarri dovrà valutare la condizione di Pedro e Patric

Dopo il punto rimediato contro il Torino, c’è il Milan ad attendere la Lazio. Mister Sarri ha concesso due giorni di relax ai suoi ragazzi ed oggi si torna a Formello, per iniziare a preparare la gara contro i rossoneri.

Come ricordato da Il Tempo, in queste ore saranno valutati Pedro e Patric: il primo sta smaltendo un affaticamento al polpaccio; dell’altro non si è ancora capita l’entità del problema. Difficilmente lo spagnolo si vedrà oggi in campo.