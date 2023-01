Lazio, stasera nuovo sponsor contro il Milan: i dettagli

Lazio, nuovo sponsor contro il Milan: i dettagli. La società biancoceleste comunica quale sarà la novità di questa sera

Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, la S.S.Lazio comunica il nuovo sponsor di stasera della squadra biancoceleste

COMUNICATO– «A partire dalla gara di questa sera , Lazio-Milan, e per le restanti 10 gare casalinghe della Serie A TIM, la Prima Squadra della Capitale, la S. S. Lazio scenderà in campo indossando la propria maglia da gioco con una novità: sulla manica sinistra, infatti, apparirà il nuovo sponsor AIRFire. La società biancoceleste è entusiasta di aver stipulato una nuova partnership con AirFire, società leader del panorama imprenditoriale italiano e internazionale. La S.S. Lazio e AIRFire danno così il via ad un nuovo percorso insieme»