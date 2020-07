Allo Stadio Olimpico, la trentesima giornata di Serie A 2019/2020 tra Lazio e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Inzaghi fa i conti con le assenze di Immobile e Caicedo, è chiamato a ridisegnare l’assetto della squadra e tenere alto il morale della Lazio. Alle 21.45, all’Olimpico ci sarà il Milan, per la trentesima giornata di Serie A: gara cruciale dopo le due rimonte contro Fiorentina e Torino.

A dirigere i novanta minuti sarà Calvarese, coadiuvato dagli Assistenti Peretti e Bindoni, dal IV Uomo Giua e dagli addetti VAR e AVAR Rocchi e Carbone.

Sintesi Lazio-Milan 0-3 MOVIOLA

71′ Doppio cambio per Pioli – Krunic entra e prende il posto di Bonaventura, Conti invece lascia il campo per Calabria

68′ Altra sostituzione per Inzaghi – Fuori Milinkovic per Djavan Anderson

63′ Sostituzione Lazio – Dentro Cataldi per Correa

58′ Gol del Milan – Rebic cala il tris incuneandosi nella difesa della Lazio e infilando Strakosha

54′ Doppia sostituzione Lazio – Dentro Lukaku per Jony e Vavro per Radu: il difensore si posizionerà al posto di Acerbi, il quale scivolerà sul centro sinistra

52′ Speranza Lazio – Adekanye intercetta la palla prima della metà campo, filtra per Luis Alberto che si invola a servire Lazzari. Il terzino buca la rete di Donnarumma, ma la rete è annullata per fuorigioco

48′ Ancora Lazio – Bello scambio tra Adekanye e Correa con l’argentino che prova la conclusione, fermato però da Donnarumma

45′ Di nuovo in campo – Le squadre si ripresentano rimaneggiate: Pioli sceglie Rebic per Ibrahimovic; Inzaghi rileva Leiva per Adekanye

SECONDO TEMPO

45′ + 2 Ancora Correa – L’argentino prova il tiro, ma Theo Hernandez gli ruba palla facendosi male

45′ Tiro Luis Alberto – Non molla Lazio, lo spagnolo ci prova sfruttando la sponda di Parolo

38′ Proteste Lazio – Ibra stende letteralmente Patric, ma Calvarese decide di non fischiare

37′ Sostituzione Milan – Paqueta rileva Calhanoglu

34′ Beffato Strakosha – Tocca la palla ma gli scivola sul fianco ed entra

33′ Rigore Milan – Penalty per i rossoneri per un fallo di mano di Radu

31′ Gol annullato – Ibrahimovic ribadisce in rete, annulla Calvarese per posizione di offside del giocatore

23′ Vantaggio Milan – Calhanoglu si libera della difesa della Lazio e calcia in porta sorprendendo Strakosha

21′ Punizione Milinkovic – Il serbo calcia sopra la barriera da posizione interesante, ma Donnarumma para sicuro

19′ Brivido Lazio – Spingono i biancocelesti con Jony che crossa rasoterra sorprendendo il Milan, non si intendono Parolo e Correa che sprecano un’occasione d’oro

7′ Tentativo Jony – Imbucata dello spagnolo che prva il dribbling, ma viene schermato dalla difesa rossonera

4′ Punizione Luis Alberto – Ci prova Il Mago con una punizione da posizione defilata, la sfera finisce fuori

3′ Sanitari in campo – Kjaer a terra per una pallonata in pieno volto, il giocatore però si rialza senza problemi

1′ Si parte all’Olimpico – Calvarese fischia il calcio di inizio: la Lazio attacca dalla Curva Nord



Migliore in campo PAGELLE

Ibrahimovic

Lazio-Milan, il tabellino 0-3 HIGHLIGHTS

MARCATORI: 23′ Calhanoglu; 34′ Ibrahimovic; 58′ Rebic

AMMONITI: –

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Luis Alberto; Correa.

All.: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

All.: Pioli.