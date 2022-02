Zazzaroni: «Tare lavora con poche risorse. Rinnovo Sarri? Spero che...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato la gara di ieri tra Milan e Lazio, soffermandosi sul momento dei biancocelesti

Ivan Zazzaroni – direttore del Corriere dello Sport – ha analizzato la pesantissima sconfitta rimediata ieri sera in casa del Milan. Ecco le sue parole per le frequenze di Radiosei:

MILAN – «Ieri sera brutta prestazione da parte della Lazio. Non mi spiego alcuni cambi come non mi spiego gli undici titolari. Il turnover il linea di massima ci può stare, ma era una partita dentro/fuori e non era il momento di cambiare troppo. In campionato la Lazio punta la massimo al sesto posto, quindi la Coppa Italia poteva essere un obiettivo importante».

TARE – «Il problema di Tare è quello di lavorare con poche risorse. C’è da dire che in passato il Ds aveva una percentuale altissima di giocatori azzeccati. Percentuale che è scesa moltissimo negli ultimi anni. Poi il problema è che mancano ricambi in alcuni ruoli. Comunque quando le cose vanno male, è giusto che tutti vengano criticati».

RINNOVO SARRI – «Spero non si tiri troppo la corda come accadde con Inzaghi e che venga rapidamente chiusa la pratica. Affinché si possa davvero programmare il prossimo mercato».