Lazio multata dopo il match col Milan! Ecco il motivo

Arrivano le sanzioni ufficiali del Giudice Sportivo dopo Lazio Milan. Multato il club biancoceleste per questo motivo

Sono arrivate le dure decisioni del Giudice Sportivo in seguito ai fatti di Lazio Milan, che hanno confermato le squalifiche ai tre giocatori biancocelesti.

Da segnalare anche una multa alla società di 1500 euro per per avere suoi sostenitori, al

12° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS