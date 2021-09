Lazio Milan Femminile 1-8: rossonere a valanga. Martin, gol della bandiera

Lazio Women Milan femminile: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca della partita valida per la terza giornata di Serie A 2021-22

Il Milan Femminile a valanga sulla Lazio Women. In quel di Formello, non c’è mai stata partita: già al quinto minuto le ragazze ospiti sono andate a segno, aprendo di fatto la danze del gol. Per le biancocelesti, è Martin a segnare il gol della bandiera: a nulla è valsa però la rete.



Sintesi Lazio Women – Milan Femminile 1-8 live

1′ Inizia il match

5′ GOL DEL MILAN – Grande assist di Boquete per Thomas che infila la porta biancoceleste.

11′ RAPPOPPIA IL MILAN! – Raddoppiano le rossonere con Valentina Giacinti. Il capitano viene mandata in porta da Adami e non sbaglia.

13′ Occasione Milan – Le rossonere ad un passo dal tris prima con Thomas e poi con Giacinti. La prima si fa respingere la conclusione da Ohrstorm, la seconda manda fuori sulla respinta.

30′ GOL DEL MILAN – Ancora Giacinti che approfitta dell’ennesima cavalcata di Thomas sulla fascia.

32′ POKER DEL MILAN – Tripletta di Giacinti. Altro tap-in da rapace d’area di rigore, questa volta su assist di Bergamaschi.

42′ – Piattone di Bergamaschi che spara alto sopra la traversa.

45′ – Rete annullata a Giacinti per fuorigioco.

45′ +2′ – Ancora Bergamaschi che non trova la porta.

45′ Fine primo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Si riparte a Formello

53′ GOL MILAN – Lazio in balia delle rossonere: Thomas cala la cinquina

56′ GOL MILAN – Poker personale di Valentina Giacinti che anniente definitivamente la Lazio

67′ GOL MILAN – Anche Vero Boquete mette la firma sulrisultato: il pallone sbuca all’interno dell’area di rigore, gran tiro della giocatrice che la butta dentro

78′ GOL LAZIO – Ci prova Martin a risollevare un po’ gli animi delle compagne segnando spinta da un moto di orgoglio

86′ GOL MILAN – Anche Cortesi si unisce alla festa rossonera: prima rete in Serie A

88′ Infortunio Gambarotta – Resta a terra la ragazza dopo un contrasto a centrocampo, entrano i sanitari e cambio obbligato per la Morace: dentro Camilla Labate

Migliore in campo:

Giacinti

Inter Women Lazio Women 1-7: risultato e tabellino

Marcatrici: 5′, 53′ Thomas (M), 11′, 29′, 31′, 56′ Giacinti (M), 67′ Boquete (M), 78′ Martin (L)



LAZIO WOMEN (4-3-3): Ohrstrom; Gambarotta, Foerdos, Thomsen, Heroum; Castiello, Mastrantonio, Cuschieri; Pittaccio, Martin, Andersen.

A disp.: Guidi, Savini, Pezzotti, Mattei, Berarducci, Falloni, Di Giammarino, Labate, Visentin.

All.: Carolina Morace

MILAN (3-4-3): Korenciova; Fusetti, Agard, Codina; Andersen, Jane, Adami, Bergamaschi; Thomas, Giacinti, Boquete.

A disp. : Giuliani, Arnadottir, Grimshaw, Rizza, Morleo, Longo, Tucceri, Miotto, Cortesi.

All.: Maurizio Ganz