Lazio Milan, Felipe Anderson non si ferma mai: «Pedala sempre e comunque»

Felipe Anderson è stato autore di un’ottima prestazione Lazio-Milan. Fiato e corsa no stop per il brasiliano

Tra i biancocelesti a salvarsi nella sconfitta della Lazio contro il Milan c’è Felipe Anderson. Un motore inesauribile sulla fascia, tra corsa e dribbling per tutta la partita. Il Corriere dello Sport lo premia con un 7 in pagella.

LA PAGELLA – «Corse, rincorse. Un assist in profondità per Ciro nel primo tempo. Ha pedalato sempre e comunque, in pianura e sui colli impervi».