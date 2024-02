Lazio-Milan, Brambati: «Sarri deve dare un segnale importante per la stagione» Le parole dell’opinionista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’opinionista, Massimo Brambati, ha parlato cosi della sfida tra Lazio e Milan:

«Una partita più importante per Sarri o Pioli? In modi diversi per entrambi. Certo che Pioli nelle ultime due partite ha ottenuto un punto e deve tenere a distanza le quarte e le quinte, così come la Juventus. Sarri deve dare un segnale importante a questa stagione, che potrebbe passare anche per il ritorno col Bayern in Champions»