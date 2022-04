Lazio Milan, Ambrosini: «Non credo che il derby inciderà per i rossoneri»

L’ex rossonero Ambrosini ha parlato del Milan in vista della partita di domenica in casa della Lazio

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della squadra rossonera in vista della partita di domenica sera contro la Lazio.

DERBY DI COPPA ITALIA – «Non credo inciderà sulla corsa allo Scudetto. Da qui in avanti, le sfide reali da vincere saranno quelle contro le avversarie delle ultime cinque giornate. Da calciatore, cercherei di tradurre lo spirito di rivalsa post derby in energia per il campionato».