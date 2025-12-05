 Lazio Milan, Allegri: «Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha avuto più difficoltà rispetto a sabato»
35 minuti ago

Lazio Milan, Allegri parla nel post gara a Mediaset: «Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha avuto più difficoltà rispetto a sabato»

Al termine di Lazio Milan, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla sconfitta«Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Abbiamo sbagliato qualche palla in uscita, era una partita bloccata. Abbiamo preso questo gol su calcio d’angolo su cui potevamo difendere meglio. Potevamo essere più veloci a imbucare. L’importante è aver recuperato i giocatori, dispiace essere usciti dalla Coppa Italia. Non è un passo indietro. Bisogna essere arrabbiati perché era un obiettivo. Dobbiamo però guardare avanti e riprendere il cammino in campionato».

Su Leao«Stasera ha avuto una bella occasione. Si è mosso bene, ha fatto una buona partita come tutti gli altri. Non dobbiamo deprimerci, abbiamo una stagione davanti e il nostro obiettivo è giocare la Champions League l’anno prossimo».

Sulla questione attaccante«Gimenez deve rientrare. Leao e Pulisic hanno fatto 10 gol in due. Abbiamo bisogno dei gol dei centrocampisti e in questi momenti della partita bisogna essere molto più attenti».

Sul gol subito«Sul gol era un momento della partita in cui non era facile. Abbiamo sbagliato alcune occasioni e guarda caso abbiamo preso gol».

