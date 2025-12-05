Lazio Milan, Allegri: «Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha avuto più difficoltà rispetto a sabato»

Lazio Milan, Allegri parla nel post gara a Mediaset: «Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha avuto più difficoltà rispetto a sabato»

Al termine di Lazio Milan, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla sconfitta: «Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Abbiamo sbagliato qualche palla in uscita, era una partita bloccata. Abbiamo preso questo gol su calcio d’angolo su cui potevamo difendere meglio. Potevamo essere più veloci a imbucare. L’importante è aver recuperato i giocatori, dispiace essere usciti dalla Coppa Italia. Non è un passo indietro. Bisogna essere arrabbiati perché era un obiettivo. Dobbiamo però guardare avanti e riprendere il cammino in campionato».

Su Leao: «Stasera ha avuto una bella occasione. Si è mosso bene, ha fatto una buona partita come tutti gli altri. Non dobbiamo deprimerci, abbiamo una stagione davanti e il nostro obiettivo è giocare la Champions League l’anno prossimo».

Sulla questione attaccante: «Gimenez deve rientrare. Leao e Pulisic hanno fatto 10 gol in due. Abbiamo bisogno dei gol dei centrocampisti e in questi momenti della partita bisogna essere molto più attenti».

Sul gol subito: «Sul gol era un momento della partita in cui non era facile. Abbiamo sbagliato alcune occasioni e guarda caso abbiamo preso gol».

