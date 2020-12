Lazio, Acerbi sventola bandiera bianca, Correa in gruppo. Ancora fermo Leiva

A Formello è andata in scena la rifinitura della Lazio, alla vigilia della gara contro il Milan: stop per Acerbi, Correa in gruppo

Inzaghi dovrà fare i conti con le assenze anche domani. Acerbi ha sventolato bandiera bianca anche nella rifinitura di questo di pomeriggio, confermato il forfait di Leiva e Parolo. Il tecnico sarà così costretto a ponderare le scelte contando gli uomini, a centrocampo si va verso la conferma di Milinkovic–Escalante–Luis Alberto con Akpa Akpro e Pereira pronti a subentrare. Sulle corsie laterali, avanti con Marusic e Lazzari; mentre a difendere la porta di Reina – ormai titolare – il terzetto composto da Radu, Luiz Felipe ed uno tra Patric ed Hoedt.

In avanti, il tecnico dovrebbe riproporre la coppia Caicedo-Immobile. Correa, invece – che ha oggi svolto l’intera seduta in gruppo -, finirà dritto in panchina insieme a Muriqi, ormai tornato a pieno regime.