Lazio, Mihajlovic: «I biancocelesti stanno facendo cose enormi»

Il tecnico del Bologna, attraverso l’intervista rilasciata ad un settimanale sportivo, fa il punto sulle sue condizioni e sul campionato

Mihajlovic non ha mai nascosto la sua passione per la Lazio, anzi ha sempre dimostrato di andare fiero. In lui è intrinseca la lazialità e forse anche da qui nasce questa voglia di non mollare mai e di combattere sempre, come ci ha pienamente dimostrato in questi mesi.

Il mister è stato intervistato da Sport Week, ed ha parlato della sua salute e di come vede il campionato: «Le analisi vanno bene e mi sento ogni giorno più forte. Grazie alla malattia ho scoperto una parte di me che non conoscevo. Ora vivo tutto più intensamente e mi godo ogni istante. Ho imparato a contare fino a 6-7 prima di arrabbiarmi, so che posso arrivare a 8. A 10 però non chiedetemelo, non è roba per un uomo come me. L’obiettivo del Bologna è migliorare il decimo posto dello scorso anno. Sono dispiaciuto che Ibra abbia scelto il Milan, perché penso che con noi si sarebbe divertito di più. Conte sta ottenendo il 120% dai suoi uomini, ma considero la Juventus ancora la più forte, anche se in questo momento non è più la squadra di Allegri e non è ancora quella di Sarri. La Lazio sta facendo cose enormi e ne sono contento. L’Atalanta è una piccola Juve, un esempio per tutte le squadre di medio livello».