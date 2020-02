Lazio, Mignogna insieme ai tifosi per la rivendicazione dello scudetto del 1915 FOTO

Lazio, gli sviluppi sulla faccenda Scudetto 1915 e l’aiuto dell’avvocato Mignogna in un approfondimento di TuttoSport

Una questione rimasta in sospeso: la rivendicazione per lo scudetto del 1915 tra Lazio e Genoa è ancora in standby, in attesa di una risposta definitiva. Il portavoce della società biancoceleste Arturo Diaconale ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un approfondimento di TuttoSport che parla di questo. Il servizio di Claudio Chiarini racconta come l’avvocato Gian Luca Mignogna stia aiutando il popolo laziale in questa battaglia. Ecco di seguito l’articolo completo che fa chiarezza sulla faccenda. Prende sicuramente piede l’idea di unsit-in finale davanti la sede della FIGC, in Via Allegri a Roma.