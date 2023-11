Lazio, chi è il migliore di ottobre? Tre giocatori in lista nel sondaggio

Sondaggio della Lazio sul POTM, il player of the month di ottobre, ecco i tre giocatori capitolini candidati in lista

Ottobre è ormai tramontato e come ogni mese per la Lazio è tempo di scegliere il proprio POTM, vale a dire il player of the month (il miglior giocatore del mese).

I 3 candidati per i POTM di ottobre

⬇️ pic.twitter.com/loj8mOlWf0 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 1, 2023

Sono tre i giocatori della squadra di Maurizio Sarri candidati in lista per il riconoscimento, come postato dalla società sul proprio prfilo X (ex Twitter): Pedro, Luis Alberto e Matías Vecino.