Lazio Midtjylland: superata quota 15mila biglietti venduti. Il dato

Lazio Midtjylland, superata quota 15mila biglietti venduti. Ecco il post ufficiale della società

La Lazio ha informato che per stasera sono stati superati 15mila spettatori all’Olimpico. Una discreta cornice di pubblico per un match che potrebbe regalare (non matematicamente) la qualificazione diretta al prossimo turno di Europa League ai biancocelesti.

Ecco il post della società, che ricorda che c’è ancora tempo per acquistare i biglietti.