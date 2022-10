Lazio Midtjylland, le pagelle dei quotidiani: Pedro imprendibile, Gila in ombra

Lazio Midtjylland, le pagelle dei quotidiani sportivi: i voti ai giocatori biancocelesti dopo la vittoria in Europa League

Importante vittoria per la Lazio contro il Midtjylland in Europa League arrivata grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Pedro. Proprio loro due (insieme all’imprendibile Mattia Zaccagni) sono tra i voti più alti che troviamo nelle pagelle dei quotidiani sportivi e non.

GAZZETTA DELLO SPORT – Provedel 6, Hysaj 6, Gila 5, Romagnoli 5, Marusic 6, Milinkovic-Savic 7, Marcos Antonio 5.5 (Cataldi 6), Basic 6 (Vecino 6), Felipe Anderson 6.5, Cancellieri 6, (Pedro 7), Zaccagni 7.5 (Romero 6).

CORRIERE DELLO SPORT – Provedel 6, Hysaj 6, Gila 5.5, Romagnoli 6.5, Marusic 6, Milinkovic-Savic 7, Marcos Antonio 6 (Cataldi 6.5), Basic 6 (Vecino 6), Felipe Anderson 7.5, Cancellieri 6 (Pedro 7.5), Zaccagni 7.5 (Romero 6.5).

IL MESSAGGERO – Provedel 5.5, Hysaj 6, Gila 5, Romagnoli 6.5, Marusic 6, Milinkovic-Savic 7.5, Marcos Antonio 5 (Cataldi 6), Basic 5.5 (Vecino 6), Felipe Anderson 7, Cancellieri 5.5 (Pedro 7.5), Zaccagni 7 (Romero 6).

IL TEMPO – Provedel 6.5, Hysaj 6, Gila 5.5, Romagnoli 6.5, Marusic 6.5, Milinkovic-Savic 7.5, Marcos Antonio 5 (Cataldi 7), Basic 5.5 (Vecino 7), Felipe Anderson 7, Cancellieri 5 (Pedro 7), Zaccagni 7.