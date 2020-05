Lazio, Gaia Lucariello e Jessica Melena lanciano un messaggio: «Abbiate buon senso» – FT

Lazio, un unico messaggio lanciato da lady Inzaghi e Immobile per invitare i cittadini ad avere buon senso in questa fase 2

Oggi inizia ufficialmente la fase 2 in tutta Italia. Una parziale riapertura delle attività e un piccolo ritorno alla vita che è ancora molto lontano da essere la normalità. Tuttavia questo è il momento in cui la tensione deve essere ancora più alta per non rischiare di ricadere nell’incubo che abbiamo vissuto in questi ultimi due mesi.

“Abbiate buon senso”, è questo il messaggio che hanno voluto mandare sia Gaia Lucariello, moglie di mister Inzaghi, che Jessica Melena dolce metà di Ciro Immobile.