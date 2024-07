Lazio, il messaggio di Castellanos a Immobile: «Grazie capitano per…» -FOTO. Ecco il posta social dell’argentino

A raccogliere la pesantissima eredità di Immobile sarà il Taty Castellanos, che avrà l’arduo compito di far sentire il meno possibile l’assenza dell’ex capitano. L ‘attaccante argentino, infatti, ha voluto scrivere un messaggio a Immobile sui social: “Ciro, è stato un piacere condividere il campo e lo spogliatoio con te. Grazie per avermi aiutato in campo da grande professionista quale sei. Ti auguro tutto il meglio nella tua nuova tappa con la tua famiglia. Grazie capitano”.