Lazio-Mertens, Sarri insiste col belga: le ultime

La Lazio continua a pensare a Mertens: Sarri in pressing sul belga per convincerlo ad abbassare le pretese economiche

Il nome di Dries Mertens continua ad aleggiare prepotentemente nei piani alti della dirigenza biancoceleste. Il belga, in scadenza di contratto con il Napoli, resta una pista viva come vice Immobile nella prossima stagione.

Il Messaggero oggi in edicola fornisce alcuni aggiornamenti: Sarri è in continuo pressing sul ragazzo per convincerlo ad abbassare le richieste economiche (4 milioni di euro a stagione per un biennale). Se da Mertens arriveranno segnali in tal senso, Tare è pronto ad affondare il colpo.