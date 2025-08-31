Lazio, mercato bloccato e quel caso: il difensore biancoceleste verso l’addio. Tutti gli aggiornamenti e le ultime

Il blocco del mercato estivo non ha frenato soltanto le entrate in casa Lazio, ma ha inciso pesantemente anche sulle uscite. L’impossibilità di sostituire eventuali partenti ha spinto la dirigenza biancoceleste a blindare l’intera rosa, evitando cessioni che avrebbero potuto indebolire la squadra a disposizione di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato.

Questa strategia, se da un lato ha garantito continuità tecnica, dall’altro rischia di generare malumori interni. Alcuni giocatori, desiderosi di compiere un salto di qualità, si sono visti costretti a restare a Formello. Tra questi figura Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, arrivato alla Lazio nel 2022 dal Real Madrid.

Gila rifiuta il rinnovo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Gila avrebbe respinto la proposta di rinnovo contrattuale avanzata dal club capitolino. La sua intenzione sarebbe quella di lasciare Roma già a giugno, o addirittura nel mercato di gennaio, qualora la società riuscisse a sbloccare la situazione.

Durante l’estate, la Lazio ha ricevuto e rifiutato diverse offerte per il giocatore, segnale di un interesse concreto da parte di club di primo piano. Tra le società che hanno chiesto informazioni figurano Real Madrid e Paris Saint-Germain, mentre il Bournemouth si era spinto a presentare una proposta economica concreta.

Contratto in scadenza e nodo valutazione

Il contratto di Gila è attualmente in scadenza nel 2027, ma dalla prossima stagione la Lazio rischierebbe di perdere potere contrattuale, con una conseguente riduzione del valore di mercato del calciatore. Gennaio potrebbe rappresentare l’ultima finestra utile per monetizzare al meglio la sua cessione, tenendo conto anche della clausola che prevede il riconoscimento al Real Madrid del 50% sulla futura rivendita.

Situazione delicata per Sarri e la società

La gestione del caso Gila si inserisce in un contesto già complesso per Sarri e la dirigenza, chiamati a mantenere alta la competitività della rosa senza compromettere l’equilibrio interno. Il prossimo mercato invernale sarà decisivo per capire se il difensore spagnolo continuerà a vestire la maglia biancoceleste o se intraprenderà una nuova avventura in un top club europeo.