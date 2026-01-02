Lazio, intreccio di mercato con il Torino: Belahyane proposto come pedina di scambio per Ilic. Ecco cosa filtra

Lazio: Belahyane può diventare la chiave per arrivare a Ilic. Tutti i dettagli sul possibile scambio con il Torino

Dopo il blocco estivo, la Lazio è tornata operativa su più fronti per fornire a Sarri i rinforzi richiesti e, allo stesso tempo, liberarsi dei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico. Tra questi figura Belahyane, il cui futuro potrebbe diventare una pedina strategica nelle manovre di mercato biancocelesti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio sta provando a inserire il centrocampista in diverse trattative. Se l’Atalanta ha rifiutato l’idea di accettarlo come contropartita per Samardzic, con il Torino la situazione appare più fluida. Con i granata potrebbe infatti nascere uno scambio per arrivare a Ilic, che al Toro non è mai riuscito a esprimersi pienamente, complici anche 28 gare saltate per infortunio. Neppure Belahyane ha convinto Sarri, che lo vede esclusivamente come mezzala: dopo il rosso nel derby, per lui solo panchina fino alla gara di Udine, dove è stato impiegato per necessità.

Arrivato nel gennaio 2025 e iscritto a bilancio per 10,5 milioni, Belahyane rappresenta un nodo economico non semplice da sciogliere. La Lazio dovrà individuare una formula sostenibile per un eventuale doppio trasferimento oppure optare per un prestito con diritto di riscatto, così da non appesantire ulteriormente la gestione finanziaria del club.

